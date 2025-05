O regresso do Boavista aos triunfos – o sexto na Liga – instalou a euforia axadrezada na Vila das Aves, no rescaldo da vitória sobre o AVS (1-2). Junto dos adeptos – alguns fora da bancada, junto da polícia – Salvador Agra assumiu o megafone e liderou um dos cânticos mais emblemáticos.

«Em cada canto há um xadrez;

De preto e branco eu vou vestido;

Nascidos na Invicta;

Panteras Negras de apelido;

O nosso símbolo é eterno;

Mais de 100 anos de história;

De geração em geração;

Com o título na memória;

Nós somos daquela raça;

Que por aí não há igual;

Muitos tentam imitar

O campeão de Portugal».

Seba Pérez e Diaby edificaram a reviravolta que reforça a esperança do Boavista, de olho nos registos de emblemas que escaparam à despromoção, vários a roçar o milagre.

Os comandados do escocês Baxter ocupam o 16.º posto – que obriga a play-off – com 24 pontos, igualado com AVS e Farense, e a cinco pontos do Estrela da Amadora (15.º).

No calendário do Boavista segue-se o dérbi da Invicta, em casa, frente ao FC Porto (3.º), na noite de domingo (20h30).