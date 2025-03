Após a vitória do Boavista diante do Santa Clara (1-0), este domingo, o técnico dos axadrezados, mostrou-se visivelmente emocionado. As imagens da transmissão mostraram o treinador em lágrimas e a soluçar fortemente, naquele que foi o primeiro triunfo da equipa em quatro meses.

Em declarações depois da partida, Lito Vidigal reconheceu as dificuldades que a equipa tem vivido e enfatizou o compromisso tanto da direção quanto dos adeptos na luta pela permanência na Liga.

«Eu sei o que o Boavista tem passado. Se calhar, tomei um pouco essas dores também. Sei das dificuldades que o Boavista tem vivido e o esforço para ultrapassar todos estes problemas», afirmou o treinador, referindo-se ao cenário complicado do clube.

«O Boavista só conseguiu ter a possibilidade de inscrever jogadores no limite, jogadores desempregados… o presidente e a sua equipa têm trabalhado muito e também tomei essas dores para mim», acrescentou.

«Perceber o Boavista, o clube grande que é, um clube secular, das maiores instituições do país, passar por estas dificuldades e continuar a sobreviver… tomei as dores dos adeptos e da direção», conclui.