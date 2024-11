Três meses depois, o Boavista retomou o rumo das vitórias. Em Barcelos, na 10.ª jornada da Liga, os comandados de Bacci arrecadaram a segunda vitória no campeonato, de novo fora de casa (1-2).

Os golos das «Panteras» surgiram aos 48 e 51 minutos, por Vukotic e Joel Silva, respetivamente.

A resposta do Gil Vicente apenas surgiu aos 72 minutos, por Cauê, em campo há três minutos.

Apesar da pressão ofensiva dos anfitriões, o marcador não mais mudou.

Assim, o Boavista subiu ao 13.º lugar, com nove pontos, igualando Rio Ave, Estoril e AVS. Segue-se a receção ao Rio Ave (14.º), na noite de sábado (20h30).

Por sua vez, o Gil Vicente é décimo, com 10 pontos. Na próxima ronda, os comandados de Bruno Pinheiro jogarão no reduto do Moreirense (7.º), na noite de sexta-feira (20h15).

Veja o resumo deste encontro.