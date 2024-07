O particular entre Lusitânia de Lourosa e Boavista, na tarde deste sábado, terminou aos 38 minutos, quando o resultado mostrava 1-1. Para as «Panteras» marcou Rodrigo Abascal, enquanto Miguel Pereira repôs a igualdade.

Conforme apurou o Maisfutebol, o encontro contou com cerca de mil adeptos, num cenário pintado de amarelo, preto e branco. E o arranque da partida foi intenso, repleto de duelos e, inclusive, algumas abordagens mais ríspidas.

Quando o relógio assinalava meia-hora, Tiago Machado e Salvador Agra – do Boavista – e Renato Soares e Lucas Villela – do Lourosa – travaram-se de razões, face a faltas sofridas pelos jogadores das «Panteras». Um minuto volvido, os ânimos foram acalmados.

Todavia, quando Salvador Agra assumiu a cobrança de um canto, a tensão instalou-se de vez. O avançado foi visado pelos adeptos do Lourosa – a um metro de distância – com um cerveja, além de insultos. Face ao desagrado dos jogadores visitantes, os adeptos do Boavista juntaram-se à confusão, invadindo o relvado.

Uma vez que o encontro não contou com policiamento, o trio de arbitragem recolheu aos balneários e deu o particular por terminado.

No relvado, os jogadores de ambas as equipas acalmaram os ânimos, «convidando» os adeptos a regressarem às bancadas para, naturalmente, seguirem o caminho de casa.

Depois de duas vitórias – Tirsense e Leixões – e uma derrota, ante o Santa Clara, os comandados do italiano Cristiano Bacci encaixaram o primeiro empate nesta pré-época. O Boavista marcou nove golos e sofreu sete.

Segue-se o particular com o Penafiel, no próximo sábado (3 de agosto), antes da estreia na nova edição da Liga. Será em Rio Maior, na tarde de 10 agosto (18h), ante o Casa Pia.