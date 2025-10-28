O Boavista lamentou nesta terça-feira a morte de Mário João Fernandes, antigo defesa de 81 anos. Depois de passar por V. Setúbal, Ovarense e Feirense, o central assinou pelo Boavista em 1969, permanecendo nas “Panteras” até 1980, completando a carreira com épocas por Lamego, Infesta, Cinfães, Torreense e Almeirim.

No Boavista, Mário João conquistou a Taça de Portugal por três vezes (1975, 1976 e 1979), contra V. Guimarães, Benfica e Sporting.

«Uma figura marcante da história do Boavista, Mário João vestiu com orgulho a camisola preta e branca axadrezada ao longo de mais de uma década, somando centenas de jogos oficiais. Com uma entrega exemplar, espírito de liderança e notável sentido de compromisso, destacou-se como um dos melhores defesas centrais do seu tempo e como um verdadeiro símbolo da mística boavisteira.»

«A sua memória permanecerá viva nas bancadas do Estádio do Bessa e no coração de todos que o viram defender o nosso clube, com coragem e lealdade», lê-se em comunicado.

À família e aos amigos de Mário João – e ao Boavista – o Maisfutebol apresenta as mais sentidas condolências.