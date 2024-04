Nilton Fernandes, ex-internacional cabo-verdiano que jogou no Boavista na época 1999/00, anterior à que culminou com a inédita conquista do campeonato nacional da equipa que era então treinada por Jaime Pacheco.

O ex-futebolista lutava contra um cancro renal e já este ano, em fevereiro, o Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol lançou mesmo uma campanha de solidariedade para angariar verbas a realização de um tratamento nos Estados Unidos.

Formado no Boavista, Nilton Fernandes atuou também no Gondomar, Esposende, Aves, Gil Vicente, Marco, Salgueiros e Penafiel, antes de deixar Portugal para representar equipas na Eslováquia, Chipre, Bulgária e Israel, onde terminou a carreira em 2011/12.

O Boavista reagiu ao falecimento do ex-futebolista de 45 anos, lembrando a ligação desde o berço aos axadrezados e a contribuição para a campanha em 1999/00, na qual o emblema do Porto marcou presença na Liga dos Campeões.