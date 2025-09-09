Tragédia no futebol de formação. Um jogador de apenas sete anos das camadas jovens do Boavista morreu nesta terça-feira, depois de cair inanimado durante o início de um treino no complexo do Bessa, na cidade do Porto.

De acordo com o Jornal de Notícias, o jovem entrou em campo pouco antes da ocorrência e encontrava-se na fase de aquecimento quando sofreu uma paragem cardiorrespiratória, por razões ainda não apuradas.

A criança foi assistida de imediato pelas equipas médicas do clube e, em seguida, por elementos da viatura médica de emergência e reanimação, mas acabou por não resistir, sendo declarado o óbito já no hospital.

Na sequência do sucedido, o Boavista cancelou todos os treinos previstos para esta terça-feira e anunciou que uma equipa da coordenação técnica foi destacada para acompanhar a família do jovem atleta.