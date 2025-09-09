Tragédia no Boavista: criança de sete anos morre após colapsar no treino
Jogador da formação sofreu paragem cardiorrespiratória no complexo do Bessa, na cidade do Porto
Tragédia no futebol de formação. Um jogador de apenas sete anos das camadas jovens do Boavista morreu nesta terça-feira, depois de cair inanimado durante o início de um treino no complexo do Bessa, na cidade do Porto.
De acordo com o Jornal de Notícias, o jovem entrou em campo pouco antes da ocorrência e encontrava-se na fase de aquecimento quando sofreu uma paragem cardiorrespiratória, por razões ainda não apuradas.
A criança foi assistida de imediato pelas equipas médicas do clube e, em seguida, por elementos da viatura médica de emergência e reanimação, mas acabou por não resistir, sendo declarado o óbito já no hospital.
Na sequência do sucedido, o Boavista cancelou todos os treinos previstos para esta terça-feira e anunciou que uma equipa da coordenação técnica foi destacada para acompanhar a família do jovem atleta.