A transferência falhada de Bozenik para os norte-americanos do Real Salt Lake é responsabilidade das exigências de última hora do Boavista, garantiu John Inglis, empresário do avançado eslovaco.

«A comunicação não foi totalmente eficaz entre as duas partes e as exigências financeiras de Fary Faye impediram o acordo. Não houve tempo para concluir o acordo antes do fecho do mercado na MLS. A transferência foi acordada em dólares, mas, a algumas horas do fecho, Faye apresentou uma contraproposta em euros. Ou seja, o Boavista apresentou exigências adicionais que o Salt Lake recusou aceitar.»

«É uma grande deceção. O Bozenik é um dos profissionais mais sérios com quem trabalhei. Merece progredir, é um grande exemplo para qualquer jogador emergente. Eu sei que ele está magoado com o Boavista, mas nada vai mudar neste momento.»

«Ainda tem contrato com o Boavista e vai respeitar o vínculo. Acredito que vai enfrentar esta situação e trabalhar para se tornar ainda melhor. Vamos ver o que acontece no verão. Espero que surjam opções de transferência», disse em entrevista à TV Noviny, da Eslováquia.

Aos 25 anos, Bozenik vive a terceira época pelo Boavista, sendo a menos prolífera, com quatro golos em 30 jogos. O vínculo ao emblema do Bessa é válido até junho de 2026.