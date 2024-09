O Boavista anunciou a saída dos reforços Bruninho e Ibrahim Alhassan, ao fim de dois meses nos «Axadrezados».

«A Boavista SAD informa que foi oferecida a possibilidade aos atletas Bruninho e Ibrahim Alhassan de continuarem no clube ou explorarem novas oportunidades. Ambos optaram por seguir um novo caminho, numa decisão plenamente respeitada», lê-se no comunicado publicado na noite de domingo.

Na quinta-feira, Fary Faye, presidente da SAD, confirmou a impossibilidade de serem desbloqueadas as restrições impostas pela FIFA até ao final da janela de transferência, que encerra esta segunda-feira em Portugal.

«Agradecemos aos jogadores pelo profissionalismo demonstrado durante o tempo em que estiveram no Boavista e desejamos-lhes o maior sucesso nos seus próximos desafios», acrescentaram as «Panteras».

No início de julho, o Boavista oficializou as chegadas do médio internacional nigeriano Ibrahim Alhassan, a custo zero, e do avançado brasileiro Bruninho, emprestado pelo Atlético Mineiro.

Os dois reforços foram utilizados em vários jogos da pré-época, mas nunca na Liga.

O Boavista é 11.º, com quatro pontos em quatro jornadas, face a uma vitória fora de portas e a um empate caseiro.

Aquando do regresso ao campeonato, na noite de 16 de setembro (20h15), o Boavista jogará no reduto do Estrela da Amadora (17.º).