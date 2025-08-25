Boavista
OFICIAL: Mateus regressa ao Boavista aos 41 anos
Experiente avançado reforça equipa da SAD axadrezada
Aos 41 anos, Mateus está de regresso ao Boavista, continuando no futebol distrital do Porto, onde representou o Maia Lidador nas últimas duas épocas, com 34 golos em 48 jogos. O avançado representou o Boavista entre 2017 e 2020, com 14 golos e cinco assistências em 96 jogos. Mas a primeira passagem pelo Bessa remonta a 2007/08.
Internacional por Angola, passou pela equipa B do Sporting, além de Casa Pia, Gil Vicente, Nacional, Arouca, Penafiel, Torreense e U. Leiria.
O experiente avançado reforça a equipa filiada à SAD axadrezada, que vai competir na principal divisão distrital, que dá acesso ao Campeonato de Portugal.
