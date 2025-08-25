Aos 41 anos, Mateus está de regresso ao Boavista, continuando no futebol distrital do Porto, onde representou o Maia Lidador nas últimas duas épocas, com 34 golos em 48 jogos. O avançado representou o Boavista entre 2017 e 2020, com 14 golos e cinco assistências em 96 jogos. Mas a primeira passagem pelo Bessa remonta a 2007/08.

Internacional por Angola, passou pela equipa B do Sporting, além de Casa Pia, Gil Vicente, Nacional, Arouca, Penafiel, Torreense e U. Leiria.

O experiente avançado reforça a equipa filiada à SAD axadrezada, que vai competir na principal divisão distrital, que dá acesso ao Campeonato de Portugal.

