No rescaldo à terceira época pelo Boavista – atribulada e intermitente – Bozenik abriu a porta à saída do Bessa, ainda que o contrate cesse apenas em 2026. O ponta de lança eslovaco aterrou no domingo na cidade de Senec para integrar a concentração da respetiva seleção e analisou o percurso em Portugal.

De recordar que o avançado esteve próximo de rumar aos Estados Unidos, mas a transferência caiu quando parecia selada.

«Foi um ano difícil e descer de divisão magoa. Sobre a possibilidade de sair, é um assunto sensível. Sempre fui honesto e profissional, durante três anos fiz de tudo pelo Boavista e queria ajudar financeiramente. Nunca arranjei problemas. Mas, tal como na transferência falhada para o Sevilha, o clube fez exigências de última hora, pedindo mais dinheiro.»

«Quando não tens água quente, nem eletricidade e não recebes salário há dois meses…Isso acaba por te afetar em campo e fizemos o que conseguimos.»

«Não vejo o meu futuro no Boavista, lamento. Caíram para a II Liga e as minhas ambições são maiores. O clube precisa de contratar um certo número de jogadores para competir na segunda divisão. O Boavista atravessa um momento muito triste. Encerrei um capítulo da minha vida. Vamos ver o que acontece», disse, em entrevista à Sport.SK.

Nesta temporada, o avançado de 25 anos conseguiu cinco golos e uma assistência em 34 partidas. Chegado ao Bessa em 2022, totalizou 95 jogos, 19 golos e quatro assistências.

No horizonte de Bozenik estão os particulares com Grécia e Israel, a 7 e 10 de junho.