Helton Leite irá trocar o Boavista pelo Benfica na próxima época, estando o acordo total em fase de conclusão e preso apenas por detalhes, segundo o Maisfutebol apurou.

De acordo com informações avançadas pelo jornal A Bola, confirmadas pelo nosso jornal, existe um princípio de acordo entre as partes para que o guarda-redes de 29 anos seja reforço dos encarnados na próxima temporada.

O negócio irá concretizar-se por uma verba a rondar o 1,5 milhões de euros, com um salário anual bruto de meio milhão de euros para o atleta, faltando apenas definir alguns pontos, como a duração de contrato, que poderá ser de quatro ou cinco temporadas, e o pagamento do valor relacionado com as comissões.

Helton Leite, formado no América Mineiro, jogou no Brasil no Botafogo e no São Caetano, entre outros, e é filho do antigo guarda-redes e político brasileiro João Leite, que chegou a jogar no V. Guimarães na década de 1980.

Nas últimas duas épocas, o guarda-redes representou o Boavista, tendo sofrido uma grave lesão em fevereiro de 2019, que o afastou durante largos meses dos relvados. Em virtude dessa longa paragem, o interesse do Benfica no início da época acabou por não se concretizar, voltando a ressurgir assim que o guarda-redes, que trocou entretanto de empresário, recuperou a titularidade na baliza axadrezada ao ex-portista Rafael Bracali no início deste ano de 2020.

Contactada pelo Maisfutebol, fonte oficial do Boavista não confirma o acordo entre os clubes.