Nacional e Boavista anularam-se, este sábado, num empate sem golos que acabou por castigar a falta de eficácia dos insulares. Madeirenses e nortenhos chegaram ao duelo da 12.ª jornada da Liga com dois triunfos e o mesmo registo nos últimos cinco jogos: três derrotas intercaladas por uma vitória e um empate.

Faltou arte na finalização por parte dos pupilos de Tiago Margarido e audácia no conjunto orientado por Cristiano Bacci para alterar o nulo e inverter a senda de maus resultados, bem como afastar o espectro da despromoção.

Recorde a história deste jogo.

Os nortenhos entraram a pressionar alto, chegando a sufocar os insulares, mas a turma da casa, a espaços, foi conseguindo libertar-se do colete de forças que lhe queriam impor e, na primeira aproximação à área contrária, até ficou muito perto de marcar.

Aos 6 minutos, Luís Esteves tocou para Butzke e o espanhol, à entrada da grande área, rematou forte, levando o esférico a passar muito perto do poste esquerdo da baliza de César.

A turma visitante sentiu o lance mas respondeu aos 12m, na sequência de um lance de bola parada. Mas, Lucas França manteve a calma e fechou bem o ângulo ao remate de Salvador Agra, que surgiu isolado.

O jogo acalmou em termos de lances de perigo, mas aqueceu em faltas, obrigando Iancu Vasilica a puxar da cartolina amarela para a admoestar um jogador de cada equipa. Apesar da luta a meio-campo, era o Nacional que começava a impor o ritmo do jogo.

Mas, foi preciso chegar ao minuto 26m para ver novo lance capaz de levantar bancadas. Butzke arrancou desde o meio-campo, fletiu da esquerda para o meio e disparou uma bomba, levando os adeptos a gritar golo. Seria o golaço, mas o tiro tomou a direção da malha lateral.

O Nacional, mais esclarecido a defender e sair nas transições, passou a chegar com mais perigo no último terço dos axadrezados, mas foi faltando algum discernimento no momento da finalização, com destaque para um lance em que Rúben Macedo optou por rematar em vez de procurar colegas em melhor posição no coração da área.

Em cima do descanso, nota para um lance dividido em que César saiu com tudo para impedir que Dudu chegasse à bola. O guardião foi mais rápido, mas o inevitável choque deixou o avançado a precisar de assistência.

Tiago Margarido mexe ao intervalo

O Nacional chegou ao intervalo em cima do jogo. Mas, Tiago Margarido queria mais e, de uma assentada, operou duas alterações, lançando Daniel Penha e Soumaré nos lugares de Matheus Dias e Laabidi. Mas, as duas equipas regressaram para a segunda parte com outra postura ofensiva.

Mais soltos e objetivos, nacionalista e boavisteiros foram criando lances de perigo junto das balizas adversárias, numa toada de parada e resposta, mas ambas foram pecando na finalização. O guardião César foi chamado a intervir mais vezes, mas com a tarefa facilitada, como ficou patente nos cabeceamentos de Ruben Macedo (50m) e Butzke (60m).

Lucas França também apanhou alguns sustos, mas quem continuou a brilhar foi o guarda-redes axadrezado, que se opôs com qualidade aos remates de Luís Esteves (72m) e Rúben Macedo (77 e 87m).

Pelo meio, o melhor que o Boavista conseguiu fazer foi um remate de Joel Silva (84m), que saiu por cima.

Garcia, em cima dos 90 minutos, tentou a sorte num lance individual, mas César voltou a mostrar-se intransponível. Já faltava cabeça a ambas as equipas, mas sobretudo ao Nacional, tendo em conta que era a equipa que revelava capacidade para chegar na frente, mas pecava repetidamente nas opções para a finalizar.

A Figura: Avé César!

O guarda-redes boavisteiro revelou-se um autêntico «muro» face ao ataque do Nacional e acabou por ser instrumental na conquista do ponto que a sua equipa somou no Estádio da Madeira. Junto à relva ou na atmosfera, César acabou por estar em todo o lado, até nas correções que teve de fazer para recuperar bolas defendidas para a frente.

O momento: Garcia baila mas não encanta, 90m

Em cima do tempo regulamentar, Garcia recuperou a bola já na pequena área e depois de «bailar» entre adversários, conseguiu rematar forte. Mas, só não conseguiu enganar o guardião César, que assim negou aquele que teria sido o golo do triunfo do Nacional.

Positivo: Boavista «melhora» anti-jogo

A formação tem sido acusada de anti-jogo, mas na noite deste sábado, tal prática pouco se viu. Ganhou o futebol.