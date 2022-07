O defesa brasileiro Nathan integrou pela primeira vez, esta quinta-feira, os trabalhos de pré-época do Boavista, depois de falhada a transferência para o Athletico Paranaense, confirmou à agência Lusa fonte do clube da I Liga.

Nathan, de 20 anos, foi uma das ausências notadas no início da pré-época do Boavista, a 1 de julho, mas estava autorizado a apresentar-se mais tarde no Estádio do Bessa, até porque tinha testado positivo à covid-19 antes de viajar para Portugal.

O defesa ainda ficou mais uns dias no Brasil, na esperança de que as negociações entre Boavista e Athletico Paranaense fossem desbloqueadas, mas não viu consumado o regresso ao seu país para prosseguir a carreira.

Nathan tem contrato com o Boavista até 2025 e surgiu na praia de Matosinhos para o treino matinal da formação de Petit, quando resta pouco mais de uma semana para a estreia na I Liga em 2022/23.