Bruno Onyemaechi, lateral-esquerdo do Boavista, faz parte da lista de convocados de José Peseiro para os jogos da seleção nigeriana frente a Arábia Saudita e Moçambique, em outubro.

O futebolista dos axadrezados integra a lista de 25 jogadores eleita pelo técnico português. Zaidu, atleta do FC Porto, está lesionado e falha a convocatória.

A Nigéria defronta a Arábia Saudita no dia 13 de outubro e Moçambique três dias depois.

