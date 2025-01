Depois de anunciar o regresso de André Horta, o Olympiakos oficializou, na tarde desta segunda-feira, a contratação de Bruno Onyemaechi. Tal como avançou o Maisfutebol em tempo oportuno, o líder da Liga grega paga cerca de 2,5 milhões de euros ao Boavista.

O internacional nigeriano tinha outras ofertas, mas optou por se juntar a André Horta, David Carmo, Costinha, Chiquinho, Sérgio Oliveira e Gelson Martins.

O lateral esquerdo – titular indiscutível e crucial para os axadrezados – acumulou três golos e uma assistência em 18 jogos nesta temporada. Antes, de 2022 a 2024, conseguiu dois golos e três assistências em 59 partidas.

O último encontro pelas «Panteras» aconteceu no Bessa, diante do Casa Pia (3-1) e com golo.

Aos 25 anos, Bruno Onyemaechi prepara a estreia na Grécia, depois de sete anos em Portugal. Por cá, também representou o Feirense e o Vila Real.

Ao deixar o último classificado da Liga, Onyemaechi ruma ao líder isolado da Liga da Grécia, que está também nos «quartos» da Taça e na luta pelo acesso direto aos «oitavos» da Liga Europa.