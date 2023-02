O Boavista vai solicitar esclarecimentos às forças policiais sobre alegadas agressões de elementos da GNR a adeptos axadrezados verificadas antes do desafio em Paços de Ferreira, revelou a agência Lusa.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma investida de guardas sobre algumas dezenas de pessoas, várias das quais com adereços alusivos ao emblema do Bessa, nas imediações do Estádio Capital do Móvel, antes da partida do passado sábado.