Hugo Miguel foi o árbitro nomeado para apitar o jogo entre o líder da Liga, o Sporting, e o Farense, que se disputa na sexta-feira, em Faro.

Hélder Ferreira será o quarto árbitro, enquanto no VAR estará Vítor Ferreira e Valdemar Maia no AVAR.

Também o outro jogo agendado para sexta-feira, o Boavista-P. Ferreira já tem árbitro atribuído: Tiago Martins, co Rui Oliveira no VAR e Bruno Rodrigues no AVAR.