O Boavista não ganha fora para o campeonato desde setembro, pelo que Petit pediu «maior equilíbrio» na antevisão à visita ao lanterna-vermelha Paços de Ferreira, domingo, na 22.ª jornada da Liga.

«Temos sido mais consistentes em casa quanto aos equilíbrios ofensivos e defensivos. Poderíamos ter tido mais alguns pontos fora, mas o se não existe. Temos tido alguns impedimentos de jogadores, por castigos ou lesões, que não nos permitem ter a mesma estrutura em termos defensivos. Analisámos, corrigimos e preparámos os jogadores para que esse equilíbrio seja mais consistente», afirmou o técnico, em conferência de imprensa.

«Fazemos muitos golos, somos o sexto melhor ataque [com 24 tentos] e a formação com mais bolas nos ferros [13], mas, depois, há que estar mais equilibrados, organizados na transição e concentrados, porque, às vezes, os detalhes fazem muita diferença», realçou.

Por esta altura, Petit procura cimentar a reconversão tática com o sistema de quatro defesas, mas foi forçado a mudar o onze inicial nos últimos cinco jogos.

«Queremos ter todos os futebolistas disponíveis. É mais fácil quando se tem sempre os mesmos quatro [defesas], até porque vão melhorando e ganhando rotinas, processos e conhecimento entre si. Se houver só um jogador a mudar, ainda dá [para amenizar esse efeito]. Com dois, já é mais difícil», notou.

Quanto ao P. Ferreira, o técnico do Boavista considerou que está a «ganhar confiança» e «vem crescendo em qualidade de jogo, algo que não é condizente com a sua classificação».

Desde o regresso de César Peixoto, os castores têm três vitórias, um empate e três derrotas.

«Ele esteve de fora durante algum tempo, analisou a equipa e viu o que podia melhorar. Antes, era o ala que baixava para uma linha de cinco em termos defensivos. Agora, é o médio defensivo a encaixar no meio dos defesas centrais para fazerem um 5-4-1. Os princípios são os mesmos a atacar, embora recuem um pouco mais as linhas para jogar mais na transição», analisou Petit.

Rodrigo Abascal e Sebastián Pérez voltam após suspensão, mas Vincent Sasso e Bruno Lourenço completaram uma série de cinco cartões amarelos na derrota com o Benfica. Já Yusupha, melhor marcador do Boavista esta época, está em dúvida após ter sofrido um toque no joelho.

O Boavista visita o P. Ferreira este domingo, em jogo com apito inicial marcado para as 18h00 que poderá seguir ao minuto no Maisfutebol.