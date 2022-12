O treinador do Boavista, Petit, foi suspenso um jogo e multado em 1.632 euros pela expulsão em Viseu, ante o Académico, no jogo dos quartos de final da Taça da Liga.

De acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol, esta sexta-feira, Petit «utilizou gestos e/ou linguagem ofensiva, insultuosa ou abusiva, dizendo ao árbitro: “Abre os olhos, estás sempre a dormir”», lê-se, no documento.

O treinador-adjunto do Académico de Viseu, Marco Leite, também expulso, foi suspenso um jogo e multado em 540 euros, igualmente por linguagem abusiva, «dizendo a um adversário: “Vai para o car****», de acordo com o relatório do árbitro.

Os viseenses foram também multados em 1.406 euros, por «comportamento incorreto do público», nomeadamente 1.120 euros por deflagração de «um flash light aos 58 minutos de jogo» e 286 euros por insultos à Liga, designadamente «a liga é m****», aos 60 e 63 minutos.

O Académico venceu por 2-1 e vai jogar a "final four" da Taça da Liga, defrontando o Sporting a 24 de janeiro, em Leiria.