Salvador Agra revelou que os jogadores do Boavista pediram a Petit que ficasse no comando técnico dos axadrezados, isto após o técnico se ter demitido na sequência da derrota em casa do Estrela da Amadora.

Em declarações à SportTV, no final do empate diante do Vitória de Guimarães, Agra afirmou que fazem falta no futebol mais pessoas como Petit.

«Faz parte do futebol. O mister Petit foi embora, mas nós tivemos uma conversa com ele, pedimos que ele ficasse, mas tratou-se de assuntos pessoais, que compreendemos. Desejamos-lhe toda a força do mundo e que volte o mais rapidamente possível porque o futebol precisa de pessoas como o mister Petit», afirmou.

«Estamos-lhe completamente agradecidos porque tudo o que fez por nós. Agora é unirmo-nos cada vez mais, que foi o que ele também pediu, porque acima de tudo está o clube e o símbolo que levamos ao peito. E uma vez mais agradecer aos nossos adeptos», acrescentou.

Jorge Couto, um dos dois treinadores que orientou de forma interina o Boavista neste encontro, também se dirigiu a Petit no mesmo espaço: «Deixo aqui uma palavra de gratidão ao Petit, para além de profissional, é um boavisteiro, é um dos nossos. Teve uma atitude excelente, a todos os níveis. Deixar-lhe aqui um abraço de gratidão e amanhã estaremos a torcer por ele, como ele torcerá por nós.»