Declarações de Petit, treinador do Boavista, na sala de imprensa do Estádio dos Arcos, após a derrota por 1-0, frente ao Rio Ave, na 12.ª jornada da Liga:

«[Faltou apenas acerto na finalização?] Sim. Fomos uma equipa sempre em busca dos três pontos.O Rio Ave foi feliz nos dois remates que faz, uma bola parada à barra e o outro lance do golo. Criámos situações e não conseguimos concretizar, saímos frustrados porque, pelo que fizemos nos 90 minutos, merecíamos um resultado diferente. Agora no fim, no balneário, viu-se como os jogadores estavam frustrados. Mas futebol é isto e agora é focar no próximo jogo.

Fomos sempre superiores ao Rio Ave, com mais bola e golos claríssimos falhados. Não tivemos acerto nas finalizações e, quando não o tens, sofres e perdes.

[Como está o plantel?] Vejo um grupo triste, porque vimos de um ciclo negativo e começámos bem o campeonato. Temos 17 pontos, este clube e o balneário quer sempre mais, eles fizeram de tudo hoje para reagir. Saímos muito frustrados e tristes, mas o futebol é assim, uma caixinha de surpresas.

[Tinha três jogadores prontos para entrar quando sofreu] Estávamos por cima do jogo, o Rio Ave a ficar partido e fragilizado nas alas, optámos por refrescar com o Gorré e o Bruno Lourenço. E o Makouta pela fadiga do Vukotic. Sofremos, mas com essas entradas conseguimos reagir.

[Palavras dos adeptos à equipa no final] É normal, é a exigência deste clube, com muitos adeptos que vão sempre aos estádios. Eles não gostam de perder, ficam frustrados como nós. Temos de os saber ouvir nos bons e maus momentos.»