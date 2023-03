Declarações de Petit, treinador do Boavista, na conferência de imprensa após o empate frente ao Arouca no jogo de abertura da 23.ª jornada da Liga:

«Foi um jogo com muitas quebras. Nós gostamos de meter intensidade, mas não foi possível. Por isso, digo que não foi um jogo bem disputado, bem jogado. Mesmo assim, podíamos ter feito golo na primeira parte. Ao intervalo, chamei os jogadores à atenção para o critério no último passe. O Arouca gosta de jogar bom futebol, de jogar por trás, de chamar as equipas e lançar na transição. Na segunda parte, podíamos ter definido melhor, mas ajusta-se o empate.»

[Sobre a entrada de Martim Tavares e a mudança do 4-3-3 para o 4-4-2, aos 73m] «Com a entrada do Martim Tavares tentámos abrir a frente de ataque. Yusupha também joga bem nas costas do ponta de lança e arriscámos para chegar à vantagem. A jogar em casa queríamos muito ir atrás do resultado. Aliás, dei um sinal lá para dentro de que não estava satisfeito com o empate e por isso mudámos os sistema.»

[Sobre as ausências de Pedro Malheiro e Reggie Cannon] «Temos tido contratempos nestes últimos jogos. Tivemos de adaptar o Salvador Agra a lateral direito e trabalhar numa linha de quatro. Ele fez um bom jogo. Mas gostamos de ter os jogadores disponíveis e o Reggie e o Malheiro fazem-nos falta. O Ricardo Mangas também foi adaptado à direita. O Salvador e o Mangas combinaram bem, foi a primeira vez que jogaram juntos naquele corredor.»