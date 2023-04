O treinador do Boavista, Petit, pediu consistência à sua equipa, na véspera do jogo frente ao Vizela e depois do regresso dos axadrezados aos triunfos, na jornada passada, diante do Vitória de Guimarães.

«É preciso mais consistência. Oscilámos muito ao longo do campeonato entre resultados positivos e séries negativas, mas temos de ser mais regulares e pedimos aos atletas que sejam sempre iguais a si próprios. O futebol é cada vez mais coletivo e basta um ou outro jogador não estar num bom momento em determinado jogo para a equipa se ressentir», começou por afirmar, em conferência de imprensa, citado pela Lusa.

Depois de quatro jogos sem vencer, o triunfo ante o Vitória interrompeu essa série negativa e Petit quer repetir agora a «determinação, vontade e ambição de querer sempre mais» que se viu nesse encontro.

«Temos de colocar uma intensidade forte em campo, ganhar os duelos e ser práticos nos nossos processos. Quando temos esse ADN, tal como já mostrámos em muitos jogos, os adversários sentem dificuldades a jogar contra nós. A pontuação que temos sabe-nos a pouco. Ainda temos sete encontros pela frente e queremos mais três pontos. É com essa ambição que vamos a Vizela disputá-los, sabendo que, do outro lado, está um adversário forte, com jogadores de qualidade e um público que puxa muito pela sua equipa», defendeu.

«As vitórias trazem sempre mais tranquilidade, mas teremos de continuar a ser humildes. Se tivermos a mentalidade do jogo com o Vitória de Guimarães, será complicado para o adversário. Em termos defensivos, temos de consentir o mínimo ao Vizela. Trabalhámos isso esta semana, tentando minimizar ao máximo os erros que temos cometido nessas zonas e continuar a trabalhar sobre o processo ofensivo», continuou.

Petit elogiou ainda Salvador Agra, um jogador que melhorou desde a paragem das seleções: «É um jogador que admiro muito, pois a sua forma de trabalhar foi sempre a mesma, mas estava a precisar de fazer um ou dois jogos bons e marcar golos deu-lhe moral. Sentimos que ele se começou a soltar durante esses 15 dias de pausa e até marcou em dois jogos particulares. É fruto do trabalho e esperamos que continue de pontaria afinada. Às vezes, as coisas podem não correr bem, mas é um jogador à imagem do Boavista.»

Abascal, de resto, é baixa certa, por castigo.

O Boavista joga esta segunda-feira em casa do Vizela, a partir das 20h15, no desafio que encerra a jornada 28 da Liga.