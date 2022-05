Expulsos nos minutos finais da vitória do Boavista em casa do Moreirense, na última jornada, Petit foi suspenso pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol por um mês.

Ora, na antevisão ao jogo frente ao Vitória de Guimarães, o técnico dos axadrezados falou sobre esse episódio para defender que hoje em dia há menos diálogo com os árbitros.

«Acho que no nosso tempo [em que Petit era jogador] havia mais diálogo e tolerância com os árbitros. O futebol é a festa do golo e foi uma alegria termos reagido logo após o golo do empate. Tive aquela reação, pois tínhamos acabado de perder o Petar Musa pelos festejos no nosso golo e ainda o Sebastián Pérez», disse, citado pela Lusa.

«Hoje é muito fácil dar cartões. Antes, os árbitros dialogavam mais com os jogadores e os treinadores. Respeito a decisão dele [Tiago Martins], mas não disse bem aquilo que está no relatório. Disse ‘isto é uma vergonha’ e não ‘és uma vergonha’. Também já tinha sido expulso anteriormente e, se calhar, por ser reincidente levei um mês de castigo», acrescentou.

Sobre o jogo ante o Vitória, Petit assumiu que será complicado: «É a exigência que pretendemos para que o Boavista possa começar a andar em outros patamares. O desafio será extremamente difícil e importante, mas estamos preparados para irmos à procura dos três pontos, tentando dar mais um passo na tabela e entrar em lugares diferentes dos que ocupamos neste momento. Só faz sentido valorizar a época que fizemos, com uma ida à ‘final four’ da Taça da Liga, se a acabarmos bem.»

«Apelamos que haja uma boa moldura humana. É o último jogo em casa e queremos dar uma prenda aos adeptos. O adversário vem de um empate em casa, quer reagir e ainda tem a possibilidade de chegar ao quinto lugar. A responsabilidade do jogo é imensa, mas vamos entrar com a mesma vontade, qualidade e crer. Por mais que uma das equipas possa estar menos bem, os atletas sabem jogar este tipo de ‘clássicos’», acrescentou.

Para esta partida, o treinador da formação do Porto não poderá contar com os castigados Seba Pérez, Vukotic e Peter Musa, e o lesionado Miguel Reisinho.

O Boavista recebe esta sexta-feira o Vitória de Guimarães, a partir das 20h15, no Estádio do Bessa.