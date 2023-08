[Uma entrada muito boa em jogo]

Penso que tínhamos de entrar muito bem no jogo porque sabíamos que o Portimonense queria reagir depois do último jogo que não foi positivo para eles.

Da nossa parte, entrámos muito fortes, logo a marcar dois golos nos primeiros 10 minutos. Isso deu-nos conforto, qualidade de jogo, e aquilo em que somos fortes: tanto no jogo por dentro, como por fora, como nas transições.

Fizemos três golos na primeira parte; penso que poderíamos ter matado logo o jogo, no final da primeira parte, com uma oportunidade do Salvador.

Na segunda parte, houve reação do Portimonense. Não tivemos tanta bola, acabam por ter duas ou três oportunidades, mudaram algum sistema, mas nós também tivemos as nossas oportunidades e acabámos por matar o jogo no final, fazendo o 1-4.

Penso que foi uma vitória justa por aquilo que fizemos na primeira parte e pela forma como gerimos o jogo na segunda.

[São dois jogos, duas vitórias]

Trabalhamos para isso. Esta é a sétima semana em que estamos a trabalhar juntos. Temos aqui uma base que nos permite ter essa confiança porque sabe o que é o processo de treino, o que pretendemos para cada jogo, juntamente com alguns jogadores da formação que estão aqui e vão crescendo. Ainda hoje metemos mais três ou quatro.

É importante começar bem o campeonato. São apenas seis pontos: O nosso pensamento é todos os dias evoluirmos para chegarmos ao jogo e estar preparados para dar uma boa resposta.

Parabéns aos jogadores e aos adeptos.