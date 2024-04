[Que análise faz a esta partida?]

O jogo tem duas partes completamente distintas. Nós, na primeira parte, não fizemos nada do que estávamos obrigados a fazer. Não houve surpresa na abordagem do jogo do Farense; houve sim surpresa na falta de atitude, empenho, rigor e disponibilidade que estávamos obrigados a ter, sobretudo presença nos duelos.

Isso não aconteceu e demos meia parte de vantagem ao Farense. E quando assim é, os jogos que, à partida, são difíceis tornam-se muito mais difíceis.

Uma segunda parte completamente diferente, à nossa imagem. É nesta segunda parte que temos de pegar para o que falta do campeonato. Conseguimos ter personalidade, conseguimos ligar e chegar à frente.

Tivemos inúmeras oportunidades de golo, e acabámos por apanhar pela frente um Ricardo Velho que se apresentou extramotivado, com uma estrelinha também e que nos travou o golo.

[Este foi um jogo com várias ausências…]

Não pode servir de desculpa, podemos falar disso como facto e não como desculpa. Porque na segunda parte conseguimos ter uma atitude completamente diferente e a alma que nos faltou na primeira. Isso condicionou o trabalho ao longo da semana, mas não é desculpa.