Fary Faye anunciou esta sexta-feira que retirou a sua candidatura à presidência do Boavista.

«Foi uma decisão cuidadosamente ponderada, tomada com base nas promessas apresentadas pelas outras candidaturas, que asseguraram possuir soluções financeiras concretas e imediatas para enfrentar os desafios financeiros que o clube atravessa. Espero que estas promessas sejam cumpridas e que o futuro do Boavista seja tão próspero quanto todos ambicionamos», começou por explicar o ex-jogador e atual presidente presidente da SAD axadrezada.

A equipa da candidatura de Fary apontou ainda para diversas movimentações do Conselho Geral que «proporcionaram um contexto de progressivo afastamento e desvirtuamento da dinâmica do único movimento que, até à data, se constituiu como uma verdadeira equipa e apresentou um programa.»

«Confrontámo-nos com pressões de diversa índole, algumas de cariz inaceitável, para que o presidente da SAD e candidato à presidência do clube se afastasse do processo eleitoral, cedendo perante candidaturas assentes em vagas promessas de milagrosa salvação financeira, cujos contornos estão longe de ser claros, e despertam, aliás, negras memórias», pode ler-se no comunicado divulgado no sítio da candidatura «Boavista com Futuro».

Com a candidatura de Fary Faye retirada, Filipe Miranda e Rui Garrido Pereira vão disputar em janeiro de 2025 a presidência do Boavista.