O Boavista derrotou hoje a formação de sub-19 axadrezada, por 3-0, no primeiro encontro de pré-temporada, disputado no complexo junto ao Estádio do Bessa, no Porto.

Pedro Malheiro e o reforço Salvador Agra [na foto], que bisou, anotaram os golos do conjunto orientado por Petit, no final da primeira semana completa de trabalho das panteras.

Além do avançado oriundo do Tondela, estiveram no jogo-treino as restantes aquisições do Boavista: o francês Vincent Sasso (ex-Servette) e o brasileiro Robson Reis (ex-Santos), ambos defesas centrais, para além do médio Bruno Lourenço (ex-Estoril Praia).