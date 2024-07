O Boavista venceu o Tirsense, do Campeonato de Portugal, por 3-0 no primeiro teste de pré-época da equipa axadrezada.

Num encontro realizado no campo de treinos do Estádio do Bessa, o conjunto da Liga impôs-se com golos de Ilija Vukotic, do reforço Ibrahim Alhassan e de Salvador Agra.

Cristiano Bacci, treinador do Boavista, utilizou 18 dos 22 jogadores do plantel.

Tomé Sousa, Pedro Malheiro, Rodrigo Abascal, Filipe Ferreira, Pedro Gomes, Augusto Dabó, Vukotić, Joel Silva, Bruno Lourenço, Bruninho e Tiago Machado foram titulares nas panteras, num jogo realizado à porta fechada com duas partes de meia hora.

Além de Chidozie, Sebastián Pérez e Róbert Bozeník, que ainda não integraram a pré-época ‘axadrezada’, Miguel Reisinho, em gestão de esforço, e Marco Ribeiro, com uma entorse no tornozelo esquerdo, ficaram de fora, além de Ibrahima Camará e Luís Pires, estes por opção.