O Boavista anunciou esta terça-feira a renovação de contrato com o guarda-redes Rafael Bracali por mais uma temporada, até junho de 2023.

Note-se que o guardião brasileiro completa 41 anos de idade a 5 de maio e é mesmo o jogador mais velho a atuar na Liga portuguesa, além de integrar a lista de futebolistas mais velhos em ação na Europa.

Aos órgãos de comunicação do clube, o futebolista assumiu que pensou em deixar de jogar no final da época, mas decidiu renovar por «influência» do presidente Vítor Murta e do treinador Petit, que pediram para ajudar na integração dos atletas mais novos.

Bracali chegou a Portugal em 2006 para representar o Nacional. Passou ainda por FC Porto, Olhanense e Arouca, além de contar com uma passagem pelo Panetolikos. Em 2018/19, assinou pelo emblema do Bessa, mas apenas na atual temporada se assumiu como titular da baliza dos axadrezados, com 28 partidas disputadas.