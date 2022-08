O Boavista já inscreveu sete reforços contratados para 2022/23 na Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), depois de ter as inscrições bloqueadas até à segunda jornada do campeonato, devido a dívidas.

De acordo com a última atualização da lista de transferências oficiais rececionadas pelo organismo, o clube do Bessa já pode utilizar frente ao Casa Pia, no domingo, o guarda-redes César, os defesas Robson Reis e Vincent Sasso, os médios Bruno Lourenço e Masaki Watai e os avançados Róbert Bozeník e Salvador Agra.

Assim, noticia a Lusa, de fora da lista está apenas o defesa Bruno Onyemaechi, cujo empréstimo negociado junto do Feirense, da II Liga, foi oficializado na quarta-feira.

Refira-se que o Boavista estava impedido pela FIFA de inscrever novos jogadores por causa de uma dívida ao francês Adil Rami.