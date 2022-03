O lateral do Boavista Reggie Cannon testou positivo à covid-19.

O anúncio foi feito pela seleção dos Estados Unidos, que jogou na madrugada desta quinta-feira diante do México (0-0), sem que o futebolista dos axadrezados pudesse marcar presença.

The full squad.



UPDATE: #USMNT defender Reggie Cannon has received a confirmed positive test result for COVID and will not be available for selection. pic.twitter.com/zruUYo57XC