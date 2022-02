Declarações de Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, na conferência de imprensa após o empate no Bessa, frente ao Boavista, em jogo da 23.ª jornada da Liga:

«Dominámos na primeira parte, fizemos dois golos e o início da segunda parte foi bom. Mas, a partir daí, o Boavista foi crescendo no jogo, acreditando que nos podia causar desconforto e conseguiu. Houve demérito nosso pela forma como não conseguimos controlar o jogo. Fomos recuando no terreno. Devíamos ter tido capacidade para pôr gelo no jogo para tirar bola ao adversário [...] A equipa tem de ter outra capacidade para controlar o jogo. É algo que temos de trabalhar. Temos de dar mérito ao que o Boavista fez, pela capacidade de encostar a nossa equipa. Tínhamos de ter mais capacidade de ter a bola e sermos mais objetivos nas nossas ações e não fazermos passes de risco no nosso meio-campo defensivo. Não sei se é uma questão mental.»

[Sobre as substituições] «O Adel [Taarabt] é um jogador com capacidade para ver o jogo mais à frente, pelos passes verticais que faz. Hoje, fez um bom jogo. Em função do desgaste que teve acabou por sair. Dentro da missão tática que teve, acabou por cumprir. Não concordo que empatámos por causa das substituições. Quando fiz as primeiras, naquele momento, já não estávamos a ter o controlo do jogo. Entrou o João Mário, que tem a capacidade para ter mais posse, para gerir melhor a bola e o Radonjic para atacar as costas e agredir a linha defensiva do Boavista. Não acho que as coisas estejam associadas.»

[Tem três empates e três derrotas em dez jogos. O que mudou desde o primeiro jogo que assumiu o Benfica?] «Não vou entrar em comparações. Em termos ofensivos, hoje, vimos uma equipa com mais capacidade na gestão de posse de bola e no ataque à profundidade. O menos positivo é a forma como perante as dificuldades que o Boavista nos criou a reação que tivemos.»