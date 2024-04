Ricardo Paiva garantiu, esta quinta-feira, que o Boavista vai encarar todos os jogos até final da época com «seriedade, compromisso e foco nos objetivos do clube».

Na antevisão ao jogo com o Farense, o técnico dos axadrezados disse esperar um jogo competitivo, frente a um adversário muito experiente, tendo em conta a média de idades no plantel.

«Espero um jogo complicado, num campo tradicionalmente difícil, contra um adversário experiente, face à média de idades alta no plantel. Olhamos para cada partida com a possibilidade de conquistar pontos, é desse modo que tenho conduzido os trabalhos, com a obrigação de pensar jogo a jogo», referiu o técnico.

Ricardo Paiva falou ainda sobre o momento de Róbert Bozeník na temporada, tendo em conta que não marca qualquer golo há seis jogos.

«Ele produz para que outros jogadores surjam em zona de finalização, não é só ele que está obrigado a marcar. Pela forma como trabalha, tenho a certeza que os golos vão surgir com naturalidade, sem que sejam um peso adicional que tenha de carregar sozinho», garantiu.

Farense e Boavista dão o pontapé de saída na 28ª jornada da Liga esta sexta-feira, às 20h15, no Estádio de São Luís, em Faro.