FIGURA: Boateng (Rio Ave)

Grande jogo do avançado ganês do Rio Ave. Muito antes de marcar o golo que deu maior tranquilidade à formação vilacondense, Boateng fartou-se de batalhar no meio dos centrais axadrezados e de ganhar muitas bolas. Na segunda parte, recuperou o esférico, ofereceu o o esférico a André Pereira e foi à recarga fazer golo.

MOMENTO DO JOGO: Golo anulado

O Boavista procurava recuperar no marcador e o golo do Tiago Morais, aos 75 minutos, dava margem para recuperação. Contudo, o lance acabou invalidado pelo árbitro e, além de não reduzir, as panteras ficaram afetadas pelo golo.

OUTROS DESTAQUES

Fábio Ronaldo (Rio Ave): Travou uma batalha épica com Salvador Agra e acabou por ser ele a desbloquear o jogo. Apareceu na área a saltar mais alto do que todos e a abrir o marcador. Bom jogo do extremo.

Tiago Morais (Boavista): Mais um excelente jogo do internacional dos sub-21, a dar vida à ala esquerda axadrezada. Com uma excelente jogada, marcou o golo que dava esperança às panteras, mas o lance acabou invalidado por fora de jogo.