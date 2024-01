Salvador Agra vai falhar o dérbi frente ao FC Porto da próxima sexta-feira, a contar para a 16.ª jornada da Liga.

O extremo de 32 anos viu confirmada uma suspeita de uma lesão muscular na coxa e irá parar entre três e quatro semanas, segundo confirmou o Maisfutebol junto de fonte do Boavista.

Recorde-se que Agra saiu lesionado aos 17 minutos na derrota do clube do Bessa frente ao Gil Vicente, tendo sido substituído.

Além de Agra, o técnico Ricardo Paiva não poderá contar para a receção ao FC Porto com o central Chidozie e com o lateral Bruno Onyemaechi, ambos convocados por José Peseiro para representarem a Nigéria na Taça de África das Nações, que arranca este mês.

O Boavista recebe o FC Porto no Bessa, na próxima sexta-feira, em jogo cujo início está apontado para as 20h45.