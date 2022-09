O Boavista venceu esta quarta-feira o Santa Clara, por 2-1, num jogo particular disputado no Estádio do Bessa.

Para os axadrezados, marcaram Seba Pérez e Bruno Lourenço, ao passo que João Marcos fez o golo dos açorianos.

No Santa Clara, Mário Silva alinhou com os seguintes jogadores: Gabriel Batista, Andrezinho, Paulo Eduardo, Ítalo, Pierre Sagna, Pedro Bicalho, Adriano Firmino, Filip Stevanović, Rildo, Matheus Araújo e João Marcos. Ricardo Fernandes, Diogo Calila, Rodrigo Valente, Anderson Carvalho, Bruno Almeida e Kyosuke Tagawa foram suplentes utilizados.

O Boavista e o Santa Clara preparam as visitas aos terrenos de Famalicão e Rio Ave, respetivamente, agendada para 2 de outubro.