Declarações de Petit, treinador do Boavista, após o empate a duas bolas com o Santa Clara, nos Açores, em jogo da 19.ª jornada do campeonato:

«O primeiro golo do Santa Clara foi numa altura em que o Bracali ainda não tinha feito nenhuma defesa, depois de estarmos a ganhar por 1-0 no final da primeira parte. Foi um golo que surgiu num lance de infelicidade do nosso médio, que ao atrasar para o Rodrigo [Abascal] acaba por isolar o Gabriel Silva para o 1-1.

Nós reagimos e tivemos uma ou outra situação. Mais uma vez, através da bola parada, fizemos o 2-1. Na parte final, mais um ressalto num chuto à baliza, a bola bate em dois jogadores e vai entrar devagarinho [na nossa baliza].

Acaba por ser isto o jogo, que não foi muito bem jogado, nem na primeira, nem na segunda partes. Valeu pelos golos. Queríamos muito segurar o resultado, mas não conseguimos. Queiramos muito os três pontos, levamos um.

É injusto [o resultado]. No futebol existem erros. Estando duas vezes em vantagem, sabendo que o Santa Clara é uma equipa que precisa de pontos e sabendo nós como é que eles jogavam, não podíamos meter-nos a jeito. É um ponto. Não estamos satisfeitos porque a nossa ambição é sempre ganhar.

Temos feito golos de todas as maneiras, mas é claro que as bolas paradas são um momento do jogo. Muitas vezes as equipas estão encaixadas e não há muitas oportunidades de golo como hoje. Num lance de bola parada que trabalhamos conseguimos fazer dois golos pelo Sasso. É um momento do jogo que pode abrir a partida e foi o que aconteceu.»