O treinador do Boavista, Jesualdo Ferreira, frisou esta terça-feira a necessidade dos jogadores dos axadrezados «manterem o ritmo» no jogo desta quarta-feira frente ao Sp. Braga, para evitarem «correrem graves riscos» na luta pela permanência.

«Espero que ninguém pense aqui que, pelo facto de termos feito estes 14 pontos em 10 jogos, tantos quanto os que fizemos em 17 na primeira volta, está tudo bem e já terminou. Acho que agora é que começam ainda mais os problemas, pelo que temos de fazer o nosso trabalho», disse, citado pela Lusa.

«O nosso trabalho é discutir os jogos, ir claramente com uma disposição de os ganhar e pôr em campo toda a nossa determinação para alcançar o objetivo pretendido. Temos consciência de que foi importante aquilo que conquistámos, mas isso não chega. O clube tem um compromisso e vamos ter de o manter até ao fim, custe o que custar», acrescentou.

O experiente técnico antecipa um duelo «interessante» frente aos bracarenses: «O Boavista tem melhores resultados fora do que em casa e esse é outro dos mistérios para os quais se procuram entender os porquês. Este jogo vai-nos permitir mais uma vez avaliar qual é o nosso momento, embora jogando contra equipas que têm ambições e estruturas diferentes e são mais poderosas do que nós neste momento.»

«Vamos defrontar um dos grandes do futebol português nos últimos anos, que ainda tem aspirações muito intactas na Taça de Portugal e na conquista de uma vaga na Liga dos Campeões. Não tendo sido tão constante nos últimos jogos, tem um traço tático muito claro, excelentes jogadores e interpreta o jogo sempre de forma muito positiva», argumentou.

Jesualdo Ferreira destacou «com muito agrado» o crescimento individual de alguns jogadores, com destaque para Léo Jardim: «Foi possível perceber a evolução dele desde que cá cheguei. Estando numa posição com um trabalho muito específico, já é para mim um guarda-redes de equipa grande. Com duas ou três defesas, garante pontos que são fundamentais. Ninguém cresce sozinho e todos crescemos juntos como equipa.»

O Boavista visita esta quarta-feira o terreno do Sp. Braga, às 19h00, em jogo da 28.ª jornada da Liga.