Petit, treinador do Boavista, na conferência de imprensa após o empate (1-1) no Estádio do Bessa, diante do Sp. Braga:

«[Alteração no meio-campo do Sp. Braga confundiu?] Foi um jogo muito amarrado na primeira parte, até ao penálti não havia oportunidades. Mais um penálti, um erro, como na semana passada. Tivemos de reagir, mudar para um 4-3-3 com o Nathan na linha e o Reggie na direita, mas não criámos muitas situações. Trabalhámos [durante a semana] que o espaço poderia estar nas costas do lado esquerdo do Sp. Braga. Nunca conseguimos ter espaço entre linhas. Mudámos completamente, alternamos entre profundidade e jogo interior, chegámos à igualdade e o Sp. Braga tem mais duas ocasiões. O jogo ficou muito partido com situações para os dois lados, a nossa definição não foi a melhor. O ponto não era o que queríamos.

[Más primeiras partes] Também estou à procura de soluções. Temos entrando nos jogos a sofrer primeiro e andar atrás do prejuízo. Vemos evolução nos jogadores e temos de ver porque não entrámos bem nos jogos. Temos cometido alguns erros infantis fruto da juventude de alguns jogadores, muitos penáltis de bola na mão. Às vezes temos de ser mais intensos, a mandar desde início, com respeito pelo adversário. Queremos entrar bem no sábado com o Belenenses, ainda não conseguimos isso.»