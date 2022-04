Ruben Amorim, treinador do Sporing, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após a vitória dos leões no Bessa, frente ao Boavista.

«A exigência no Sporting é sempre a mesma. Ajudou a relembrar a equipa que somos, que ganha e não sofre golos. Temos de pensar no que temos de fazer. A inspiração demora a voltar, mas controlámos o jogo. Faltou definir melhor e ter mais alguma intensidade. Fizemos os golos, tivemos oportunidades e fizemos um jogo competente.»

[sobre a substituição de Coates, aos 78m]

«O Coates estava a sentir um desconforto na perna e fez sinal para o banco. Ainda tentou aguentar um bocado, mas depois tivemos de o tirar. Ele estava bem, mas saiu por razões físicas.»

[derrota do FC Porto permite acalentar esperança do título?]

«Isso não muda nada a não ser a distância. É bom prolongar as coisas e encurtar as distâncias. Mas temos de nos focar em nós. A seguir temos jogo com o Gil Vicente, não muda assim tanto e temos de focar no segundo lugar que dá acesso à Champions e é muito importante para nós.

[Sporting está mais perto de assegurar qualificação para a Liga dos Campões.

«É muito difícil, mas estamos mais perto do objetivo. É diferente [da distância para o FC Porto]. Passa muito por nós. Falta um ponto, e na próxima jornada temos a obrigação de fazer três contra a equipa que é a sensação do campeonato.»