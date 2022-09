O treinador do Boavista, Petit, em declarações na flash interview da SportTV após a vitória frente ao Sporting (2-1), em jogo da sétima jornada da Liga:

«Sabíamos que ia ser um jogo difícil, o Sporting estava num bom momento e se fôssemos com muita sede ao pote podíamos ter alguns problemas. Tivemos algumas dificuldades ao início, mas depois também tivemos as nossas oportunidades. Tivemos várias situações para sair em contra-ataque. Depois há um grande golo do Bruno Lourenço, merece. Na segunda parte sabíamos que o Sporting ia carregar, mas mesmo com o 1-1 acreditámos que podíamos ganhar. É uma vitória importante, aquelas noites com boa envolvência do Bessa.

[Entrada de Martim Tavares empolga os adeptos?] É natural, o Martim tem decidido. É novo, teve a sua oportunidade e está a agarrá-la. É inteligente, entrou muito bem no jogo. os adeptos gostam dele e o nosso plantel também gosta dele.

[Importante marcar esta posição com os grandes] As equipas têm respeito pelo Boavista. Sabemos o que queremos para o futuro. Sabem que jogar no Bessa é complicado. Agora é dar continuidade a este trabalho. É muito importante este arranque, agora temos 15 dias de pausa para recuperar os jogadores.

[Tem pena que o campeonato pare?] É o calendário. Agora vamos ter jogos particulares, para alguns jogadores ganharem algum ritmo. O campeonato é longo.

[15 pontos em 21 possíveis é um bom passo para o regresso do Boavistão?] Sim, mas sabemos das dificuldades que temos pela frente. Estamos todos a trabalhar para que o Boavista, agora e no futuro, tenha a base para voltar a ter o poder que tinha há alguns anos. A nossa ambição é olhar para cima da tabela, é isso que tento transmitir aos jogadores. Agora temos de ser humildes.»