Matheus Nunes, médio do Sporting que inaugurou o marcador na vitória sobre o Boavista, em declarações na zona de entrevistas rápidas da Sport Tv, após o jogo no Bessa.

«Viemos com intenção de ganhar, como em todos os jogos. A nossa maneira de trabalhar não vai mudar até ao final do campeonato e vamos procurar sempre a vitória. Temos de saber lidar com todos os momentos, os bons e os menos bons.

[derrota do FC Porto faz ainda haver esperança de renovar o título?]

«O nosso foco até ao final vai ser só em nós e nos nossos jogos. Ainda temos objetivos para cumprir, não vamos olhar para os rivais, só para nós.»