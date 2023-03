O treinador do Boavista, Petit, em declarações na conferência de imprensa após a derrota frente ao Sporting (3-0), em jogo a contar para a 24.ª jornada da Liga:

[Exibição da equipa ficou aquém do que esperava?] «Sim, em primeiro lugar dar os parabéns ao Sporting. Da nossa parte não costumamos ser a equipa que costumamos ser. Pouco intensos, pouco agressivos, muitas perdas de bola. Foi um mau jogo da nossa parte, é o resumo do nosso jogo. Não tirando o mérito ao Sporting, mas esperávamos mais.

às vezes não é a meter muitos jogadores na frente que chegamos com perigo, o problema é que perdíamos a bola facilmente e o Sporting aproveitava. Quando consegues ganhar a bola e não consegues ligar para o ataque, torna-se difícil criar perigo. Com a bola no poste logo aos 30 segundos a equipa tremeu um bocado. Na segunda parte mudámos dois jogadores, tivemos mais bola, mas sem criar muitas situações de finalização. Foi um dia não para nós.

[As mudanças no onze do Sporting surpreenderam?] O Sporting tem um plantel recheado de bons jogadores. É uma equipa na qual mudando não se nota muito as alterações, tem os processos bem definidos.»