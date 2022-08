O Boavista anunciou nesta terça-feira a renovação de contrato com Tiago Morais até 2026. Na mesma nota oficial, o clube axadrezado explica que o avançado de 18 anos segue por empréstimo para o Leixões, até final da presente temporada.

Tiago Morais foi utilizado por Petit nas duas primeiras jornadas da Liga, numa altura em que os axadrezados ainda não tinham inscrito os reforços já garantidos para a época 2022/23.

Agora, o avançado que chegou ao Boavista em 2013 muda-se para o emblema de Matosinhos, que disputa a II Liga.

O Leixões acrescenta que Tiago Morais já treinou esta terça-feira às ordens de Vítor Martins.

TIAGO MORAIS NO ATAQUE DA ARMADA DO MAR 🔴⚪️



Tiago Morais, avançado de 18 anos, assinou até ao final da presente época, por empréstimo do Boavista FC, e já treinou às ordens de Vítor Martins, no início da preparação para o jogo com o CD Nacional.



Bem-vindo, Tiago Morais 🤜🤛 pic.twitter.com/j8yjnFhjKL