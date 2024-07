Chidozie vai deixar o Boavista para ser reforço do FC Cincinnati, equipa da Major League Soccer (MLS) norte-americana.

Segundo o Maisfutebol apurou, o defesa-central de 27 anos já não treinou participou no jogo-treino desta quarta-feira no Estádio do Bessa, em que o Santa Clara venceu o Boavista, e foi inclusivamente autorizado pela SAD axadrezada para viajar para os Estados Unidos.

O internacional nigeriano, que em Portugal representou também o FC Porto, está vinculado ao Boavista até junho de 2025 e era visto como uma venda possível pela administração, por entrar na última época de contrato.

Chidozie cumpriu 27 jogos na época passada pelo Boavista, após nas duas épocas anteriores ter estado cedido aos croatas do Hadjuk Split (2022/23) e aos turcos do Alanyaspor (2021/22).

O central irá agora reforçar o FC Cincinnati, segundo classificado da divisão oeste da MLS, atrás do Inter Miami, de Messi, estando ainda por apurar os valores envolvidos no negócio.