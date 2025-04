Robert Bozenik estava há vários dias nos Estados Unidos, cumpriu os habituais exames médicos e tudo parecia bem encaminhado para assinar contrato com o Real Salt Lake, mas afinal a transferência não vai fazer-se.

Os norte-americanos acusam o Boavista de ter feito exigências de última hora, as quais eles não querem cumprir. Já a SAD axadrezada alega que simplesmente não houve acordo: falhou o entendimento sobre o valor do negócio e sobre a percentagem do passe que ficaria na posse do Boavista.

O certo é que as negociações caíram por terra e Bozenik deve voltar a Portugal, a não ser que uma grande reviravolta aconteça nas próximas horas.

Bozenik já tinha acordo para assinar com o Real Salt Lake por três temporadas, com mais um ano de opção, e já tinha inclusivamente, como se referiu, realizado os exames médicos. O avançado continua para já nos Estados Unidos, mas perante isto, e se não houver uma reviravolta, terá de voltar ao Bessa.