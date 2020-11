O treinador do Boavista teve oportunidade de responder às declarações do treinador do Benfica após o encontro entre as duas equipas, na segunda-feira. Na antevisão do encontro com o Farense, Vasco Seabra desvalorizou o facto de Jorge Jesus ter dito que os axadrezados cometeram muitas faltas.

«Quando vencemos de forma tão clara e inequívoca, quando ao intervalo a diferença era de quatro faltas entre as duas equipas e nós tínhamos 11 remates e a vantagem no marcador, não vamos falar sobre as opiniões das pessoas. Analisámos o jogo, vimos o que fizemos bem e mal e valorizamos as nossas ações, jogadores e entrega», resumiu o técnico dos portuenses, citado pela Lusa.

A vitória sobre os encarnados, por 3-0, foi a primeira na Liga, mas Seabra diz que os métodos se mantêm desde o primeiro dia.

«A forma de trabalhar da equipa é independente dos resultados. Naturalmente a autoestima cresce porque vencemos, mas isso não tem influência no trabalho. Temos de nos manter equilibrados. O caminho a percorrer é longo e temos uma equipa jovem, com vontade muito grande de vencer», disse.

«Não podemos ficar deprimidos quando não vencemos nem extraordinariamente felizes e a viver num mundo à parte quando vencemos. Essa exigência tem de ser uma normalidade, seja contra o Benfica, Farense ou outro adversário. No treino, temos de vencer todos os dias o colega do lado, porque temos de ser melhores que ele», continuou o treinador.

O Boavista também não sofreu golos pela primeira vez na temporada, o que para Seabra é «motivo de orgulho» pois deve-se à «coesão da equipa no seu todo e a forma compacta como pressiona».

Quando ao encontro como Farense, Vasco Seabra lembra que há um dado novo: o São Luís.

«Vai ser um jogo «extraordinariamente difícil» diante do último classificado que «criou bastantes oportunidades de golo em todos os jogos que realizou» no campeonato.

«Ainda por cima tem o 'boost' de voltar ao seu próprio estádio. Vamos ter um adversário muito motivado e à procura das suas primeiras vitórias. Temos de ir com a nossa garra, dedicação, querer e força coletiva para não permitirmos que o adversário consiga produzir aquilo que já produziu e que nós consigamos sair deste jogo com uma vitória», concluiu.

No Boavista, o técnico poderá contar de novo com Javi García, que cumpriu castigo, e Nuno Santos, excluído por questões regulamentares do jogo com o Benfica. Adil Rami continua em dúvida.