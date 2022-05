O treinador-adjunto do Boavista, Nuno Pereira, na sala de imprensa do Estádio do Bessa, após o empate a uma bola com o V. Guimarães:

«[Boavista com dificuldades até à entrada de Yusupha e mudança de Gorré para a esquerda] Estávamos condicionados, tínhamos jogadores habitualmente titulares de fora das opções por castigo e tivemos de nos ajustar. É evidente que as soluções não são as mesmas. Voltámos à nossa forma de jogar, a equipa cresceu, teve mais bola, mais situações e os últimos 10 minutos da primeira parte e toda a segunda foi toda do Boavista.

[A que é que a equipa se agarrou para ganhar, uma vez que já tinha a permanência garantida?] É contagiante aquilo a que assistimos na nossa casa e a ambição de ganhar. Queríamos premiar os nossos adeptos, é característica da equipa ter espírito positivo e atitude enorme. Foi um jogo muito competitivo, intenso, com duas equipas a procurar a vitória e saímos frustrados porque essa vontade não se traduziu nos três pontos. Faltou simplesmente isso.

[Ntep entrou e marcou dois minutos depois] Tem umas características fantásticas, muito explosivo, forte no um contra um, capacidade para acelerar o jogo e muitas vezes não aproveita essas características. Entrou motivado a mostrá-las. São momentos, o jogador entrou, fez o golo passado pouco tempo. Muitas vezes, os jogadores crescem com o ambiente e ele até nem jogou muito e aquilo pode ter gerado uma revolta nele próprio que se traduziu no golo.»